El Petro Pintó es veu superat pel ritme del poderós UniGirona

Rival complicat per a l'Asfe Petro Pintó en la catorzena jornada de competició. L'UniGirona és un dels conjunts més potents de la Copa Catalunya i no és fàcil treure quelcom positiu de la seva pista. Tot i així, les fruitosenques ho van intentar, però mostrant-se inferiors a unes gironines que contemplen uns objectius completament oposats.

Ambdós conjunts van sortir intensos a la pista i es va veure un primer quart de qualitat, amb pocs errors i amb encert de cara a cistella (18-19). L'Asfe va començar el segon quart arrossegant les bones sensacions que havien tingut en els primers deu minuts. D'aquesta manera van asconseguir el primer aventatge en l'electrònic (18-25), quan faltaven 3 minuts per al descans. Però va ser a partir d'aleshores quan una desconexió de les bagenques va començar a propiciar errors no forçats i, en definitiva, una baixada del to defensiu, que va tornar a posar les gironines per davant en el marcador (35-29).

En el descans, Josep Esquius i Miquel Ferrer van proposar variacions defensives, per tal de frenar l'embranzida local, però el desgast físic de les fruitosenques i la intensitat local van acabar esvaint qualsevol possibilitat de remuntada. Les gironines van saber controlar un partit que va acabar amb el 67 a 44 final.