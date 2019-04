Els peus del Girona es van enfonsant dins del fang

El Girona va perdre el primer dels tres partits seguits que l'havien d'enfrontar a rivals directes en la lluita per evitar el descens i ja nota el vertígen d'una possible caiguda els propers dies. El Vila-real va fer com tots els altres equips que han passat per Montilivi des de l'octubre, guanyar o puntuar, i es va endur una victòria que deixa l'equip d'Eusebio molt tocat abans de dues visites seguides que han de marcar el seu futur, al camp del Celta i del Valladolid, respectivament. El fet cert és que les sensacions són molt dolentes i caldrà veure si hi ha reacció davant d'un moment límit.

Ahir, el partit va venir marcat per una desatenció defensiva dels locals als set minuts de joc. Fornals va veure com Chukwueze entrava pel centre de l'atac, on hi havia un forat de grans dimensions, li va passar la pilota i el davanter nigerià va encarar Bono i el va batre amb facilitat.



Amb gol anul·lat i tot

El Girona va reaccionar i fins i tot va cantar el gol de l'empat deu minuts després, però el VAR va invalidar el gol de Stuani per fora de joc previ. També ho va provar Roberts, ahir revulsiu i titular per la banda esquerra, i Portu, que va rematar molt a prop del pal. El Vila-real només va amenaçar la porteria rival mitjançant Ekambi.

A la segona part, tot va ser un voler i no poder. El mateix Ekambi va avisar Bono, però el tècnic visitant, Calleja, va anar endarrerint l'equip alhora que Eusebio feia entrar davanters. Roberts va posar a prova Asenjo. Juanpe va rematar massa alt un córner i, després d'un xut alt de Pedro Porro, la millor ocasió la va tenir Doumbia, que havia rellevat l'extrem anglès, però el seu cop de cap va ser massa fluix a les mans del porter castellà del Vila-real. Montilivi no tornarà a veure el seu equip fins al 28 d'abril contra el Sevilla, en un altre duel amb caire de final.