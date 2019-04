Rins s'estrena després de la caiguda de Márquez

El pilot barceloní Àlex Rins va aconseguir la seva primera victòria en MotoGP, en imposar-se al Gran Premi dels Estats Units després d'un frec a frec amb Valentino Rossi. La cursa va estar marcada per la caiguda de Marc Márquez quan anava líder i amb un avantatge de més de quatre segons respecte de l'italià.

El cerverí, que ara és quart a la general, va cometre una errada al final de la recta principal i va deixar el camí net per a Rossi, que en aquell moment tenia més de tres segons d'avantatge sobre Rins. Però el pilot de Suzuki, que dona a la seva marca la primera victòria des del 2016, va aprofitar el desgast de les gomes del transalpí per atrapar-lo i superar-lo a falta de quatre voltes per al final. Tot i que Rossi se li va acostar a l'última volta, ja no va tenir res a fer.

En les altres categories, a Moto2, una caiguda del líder, Baldassarri, en la primera volta, va facilitar el triomf del suís Luthi. En Moto3, festival dels pilots valencians, que lideren, empatats, la classificació del Mundial.