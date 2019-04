El Sallent es passeja al camp d'un inofensiu Juan XXIII i acaba golejant

El Sallent va obtenir una victòria clara a domicili en controlar controlar el joc i ser molt superior a un conjunt local amb la categoria perduda de fa setmanes. Els sallentins, tan sols començar, van avançar-se amb un autèntic golàs des de tres quarts de camp de Ruiz, que va fer un xut que va entrar per l'escaire de la porteria local. Pablo va ampliar la distància després d'aprofitar una sensacional jugada per la banda de Caicedo. Els locals van reduir la diferència just abans del descans.

A la represa, l'equip dirigit per Jesús Pelfort no va alfuixar i Izan, al minut 5 minuts de la segona meitat, va tornar ampliar les distàncies, amb un xut des de la fronta de l'àrea. Ja a les acaballes i amb un equip del Juan XXIII sense cap resposta, els blaugrana van acabar arrodonint la golejada amb dols dianes més.