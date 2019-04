El San Mauro no tanca el partit i rep l'empat a les acaballes a Rubí

El San Mauro va dominar i va ser superior al rival, l'Olímpic Can Fatjó. Ambdós equips, que lluiten per salvar la categoria, van començar nervisos en els primers minuts. Els groguets van avançar-se a mitjan primera meitat amb un xut creuat de Luque. A la represa, el San Mauro no va aconseguir tancar el marcador i va deixar viu un equip local que va lluitar fins al final i que va acabar empatant en una pilota penjada a l'àrea.