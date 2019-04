Brucart, segon en l'estatal màster-35, a Talavera

ARXIu PARTICULAR

Ramon Brucart, a l'esquerra ARXIu PARTICULAR

El circuit de Cerro Negro, a la localitat manxega de Talavera de la Reina, va rebre la primera prova del campionat espanyol de motocròs de la categoria Màster MX-35. El pilot santfruitosenc Ramon Brucart, de l'MC Can Taulé, amb Yamaha, va pujar al podi en classificar-se en el segon lloc final, després d'haver estat segon en les dues mànegues.

La primera cursa va tenir com a dominador el local Raúl Álvarez, amb Yamaha, seguit per Ramon Brucart. En la segona prova, el bagenc es va posar en primera posició, la qual no va poder mantenir perquè el mateix Álvarez va passar-lo en les últimes voltes, que encapçala el campionat amb 50 punts. Brucart n'acumula 44.

La propera prova corresponent al campionat serà el 12 de maig a San Esteban de Gormaz (Sòria).