La Juventus i l'Ajax confronten els seus estils de joc en una eliminatòria completament oberta

La Juventus i l'Ajax posen cara a cara avui (21 hores) els seus estils de joc, en l'eliminatòria que actualment està més oberta quant a resultat de les quatre (1-1).

Ara mateix la Juventus seria qui es classificaria per a les semifinals per l'avantatge dels gols fora de casa. El conjunt torinès podrà comptar amb Cristiano Ronaldo, qui va ser dubte per al partit d'anada i, finalment, va disputar els noranta minuts i va marcar el gol del seu equip que li dona, ara per ara, l'avantatge per anar a semifinals.

El Juventus Stadium dictarà sentència entre el joc sòl·lid dels locals i la màgia i l'alegria del joc de l'Ajax d'Amsterdam. El conjunt holandès perd una de les seves principals armes, com és el lateral esquerre Tagliafico, i segueix sent dubte el migcampista Frenkie de Jong, el líder al mig del camp i flamant fitxatge del FC Barcelona per a la propera temporada. I és que De Jong té molèsties a la cama, però ha entrat en la convocatòria i el lateral argentí serà substituït per Joël Veltman. D'altra banda, la Juventus també es pot queixar de nombroses baixes, i dues d'elles ben importants, com són les del central Giorgio Chiellini i Blaise Matuidi. Tampoc estan a punt per avui Emre Can, Martín Cáceres i Douglas Costa, a les files de l'equip del nord d'Itàlia.