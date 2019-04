El Manresa B juvenil cau de penal amb el fort Vic Riuprimer

Un gol de penal just abans d'arribar al descans va condemnar el Manresa B al camp del fort i segon classificat Vic Riuprimer. El conjunt manresà va disputar un partit molt complet i va tenir opcions per esgarrapar algun punt en la seva complicada sortida. Els manresans van veure com el conjunt vigatà s'avançava en el marcador gràcies a un penal. A la represa, l'equip bagenc, tot i anar a remolc, va fer un pas cap endavant i va generar oportunitats per empatar. Els locals van saber aguantar les embestides dels manresans per sumar els tres punts. En la propera jornada, el Manresa B rebrà el Peralada.