El Nàstic B juvenil ja no depèn d'ell mateix després de perdre al Prat

El Gimnàstic de Manresa B juvenil va deixar escapar una gran oportunitat per deixar sentenciada la lliga, després de perdre al camp del Prat en un partit molt igualat. En aquests moments els manresans ja no depenen d'ells mateixos per ser campions. Els locals van inaugurar el marcador amb un gol matiner. García va empatar deu minuts més tard amb una gran rematada de cap. A la segona meitat ambdós equips van continuar anivellats però els locals van ser capaços de desfer l'empat a falta de vint minuts del final. Aquest gol va deixar tocat un equip visitant que es va veure obligat a avançar les línies per intentar empatar, però, quan l'equip estava bolcat a l'atac, el Prat va acabar sentenciant amb el tercer gol.