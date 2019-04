Un Nàstic cadet amb deu homes torna a guanyar

Un solitari gol de Pérez en el tram final del partit va ser suficient per al Nàstic cadet per sumar una nova victòria davant del complicat Sant Andreu. El conjunt local va intentar en tot moment portar la iniciativa del joc, però sense efectivitat en les darreres passades. A la represa, l'equip dirigit per Òscar Segura es va quedar amb un jugador menys per l'expulsió per doble targeta groga del local Pubill. Tot i el contratemps, els bagencs van treballar amb molt d'ordre defensivament fins que va arribar l'únic gol del partit, en una jugada aïllada, obra de Pérez. En el proper duel, els escapulats visitaran el Gimnàstic de Tarragona.