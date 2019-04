Oukhelfen és campió sub-23 de 10.000 i Meritxell Soler, tretzena absoluta

ARXIU PARTICULAR

Abdessamad Oukhelfen, al mig, va fer mínima per als europeus

Bons resultats per als atletes de casa nostra al campionat estatal de fons en pista de 10.000 metres que es va celebrar el cap de setmana passat a Burjassot (València). En la categoria sub-23 va triomfar Abdessamad Oukhelfen, del CAI, i en categoria femenina absoluta, la santjoanenca Meritxell Soler, del CA Manresa, va arrodonir una actuació destacada.

Meritxell Soler, recent segona classificada en l'última edició de la Cursa del Corte Inglès, també va lluir a terres valencianes, on va ser tretzena i, sobretot, va brillar per la seva marca, de 34'23''00. Es tracta de la seva millor marca pel que fa a aquesta distància i també és el segon millor registre respecte a l'atletisme manresà, a només 21 segons dels 34'01''25 que en un llunyà 8 de juliol del 2000 va assolir Meritxell Calduch a Barakaldo. El temps de Soler, aquest dissabte a Burjassot, se situa com la catorzena marca catalana femenina en els 10.000. La bagenca va córrer amb una progressió clara, en fer més ràpida la segona part de la cursa (amb els parcials de 17'15'' i 17'08'') i uns darrers 3.000 metres a 10'07''.

Pel que fa a l'atleta pertanyent al CAI Abdessamad Oukhelfen, va aconseguir el títol sub-23 en la prova dels 10.000 metres estatals, la qual es disputava conjuntament amb el Trofeo Ibérico i el campionat de Portugal.

Abdessamad Oukhelfen va fer una gran cursa i es va adjudicar la victòria i la medalla d'or sub-23 amb un temps de 28'30''03, que, a més, és la mínima de cara a l'europeu i el rècord de Catalunya de la seva categoia. A més, l'atleta del CAI va aconseguir també el quart lloc absolut a la prova, just davant d'atletes com Fernando Carro, del Nike, i de David Palacio, del Fent Camí Mislata. L'actuació que va fer Oukhelfen va ser per recordar, en una jornada en la qual també van competir dos companys seus del CAI Petromiralles, amb bon nivell.

També en els 10.000 metres de la categoria sub-23, Abdelhakim Hamid va acabar en la novena posició, amb un temps de 31'52''06, que va ser la millor marca personal de l'atleta del Petromiralles.

Pel que fa a l'atleta Riduan Boulbayem, en la categoria juvenil, es va situar en una destacada cinquena posició en el cmapionat estatal de 5.000 metres llisos de la categoria sub-18. El temps de Boulbayem en la prova va ser de 15'36''75, que va suposar, a més a més, la seva millor marca personal fins ara.