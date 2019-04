Ponsarnau es corona amb l'Eurocup

El València Basket va guanyar anit, amb caliu de la Fonteta, la quarta Eurocup de la seva història. L'Alba Berlín d'Aíto García Reneses no va poder plantar cara a un equip que acaba la competició europea imbatut al seu pavelló i que va ser molt superior en el tercer partit de la final, el del definitiu desempat, després que els dos equips es van repartir els triomfs en els primers assalts de la sèrie.

El títol és un èxit per al tècnic Jaume Ponsarnau, que assoleix el seu primer campionat a primer nivell, després d'haver estat molt qüestionat a l'inici de temporada. L'exentrenador del Manresa, que té la família vivint a Sant Fruitós de Bages, té d'ajudant un Borja Comenge que també va passar pel Nou Congost.

Una vegada més, el trofeu de l'Europeu va ser recollit ahir per al santpedorenc Rafa Martínez, que porta onze anys al València i n'és el capità. Ahir, amb una situació diferent, perquè no va entrar en la llista dels dotze convocats i no va poder jugar gens. Rafa Martínez, en la seva etapa al club valencià, ha assolit tres Eurocup, l'ACB de la temporada 2016-17 i una edició de la Supercopa.

El partit va començar amb un 0-11 per a l'Alba, però els locals no es van posar nerviosos i al final del primer quart el marcador ja estava molt igualat (17-18). El conjunt alemany va anar perdent gas i la defensa local el va desmanegar.

A la mitja part, després d'haver arrodonit un parcial de 20-3, els de Ponsarnau ja vencien per una diferència de tretze punts. En els dos darrers quarts no hi va haver neguit i el València té el premi de la classificació per a l'Eurolliga.