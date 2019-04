Les semifinals són a només 90 minuts

El Barça es juga avui (21 hores) un bitllet per a les semifinals de la Champions League a casa, al Camp Nou. El rival és el Manchester United, un equip que ja va remuntat fora de casa un resultat en contra en l'eliminatòria de vuitens de final davant el PSG. L'equip blaugrana intentarà allunyar els fantasmes del passat i oblidar-se de la fatídica eliminació patida la temporada anterior en aquesta ronda davant la Roma, després de no aprofitar un 4-1 a l'anada

La visita a Old Trafford va ser positiva per als interessos dels blaugrana, qui van guanyar a l'estadi anglès per primera vegada en la seva història i aconseguint estar per davant en el marcador (0-1). El partit del Barça no va ser precisament un festival ofensiu, però va saber aprofitar les seves ocasions i va ser sòlid en defensa. També va ajudar el Manchester United, que no va rematar ni un sol cop a porteria en tot el partit d'anada dels vuitens de final.



Invicte a casa des del 2013

Una de les grans armes del Barça els darrers anys a la Champions ha estat la qualitat d'invicte que ha acumulat al Camp Nou. Els blaugrana no perden un partit de Champions a casa des de l'any 2013, quan van perdre de manera contundent en les semifinals davant el Bayern de Munic (0-3), que acabaria guanyant aquella edició. Des de llavors, trenta enfrontaments, amb 27 victòries i tres empats; un balanç optimista pera l Barça, que inclús va remuntar un 4-0 en contra amb el PSG a casa.

L'any 2013 també és l'últim en el qual el capità blaugrana Leo Messi va marcar un gol en la ronda de quarts de final de Champions League, davant el PSG al Parc dels Prínceps (2-2). L'argentí està totalment recuperat del cop que va rebre en el partit de la setmana passada. En ser preguntat ahir en roda de premsa sobre la mala ratxa de Messi als quarts, Ernesto Valverde va assegurar que aquesta estadística «l'apropa més a marcar». A més a més, Ernesto Valverde també va confirmar que el capità es troba «perfectament» després del cop de Smalling.

En la roda de premsa d'ahir també va parlar el porter titular del Barça, Marc-André Ter Stegen, qui va afirmar que «el Barça juga diferent al PSG», i això es positiu de cara a evitar una altra remuntada del Manchester United. Tot i així, Ter Stegen va avisar que «l'avantatge és petit».

Valverde va aprofitar el partit de dissabte passat davant l'Osca (0-0) per fer rotacions i no va convocar Messi, Rakitic, Sergi Roberto, Sergio Busquets per al partit, a més dels sancionats Piqué i Luis Suárez, pensant en la tornada d'avui contra el Manchester United. Jordi Alba, Arthur i Coutinho van ser, junt amb Ter Stegen, els únics jugadors titulars a l'anada contra els red devils que van disputar alguns minuts a El Alcoraz.

Solskjaer no pot comptar avui amb Luke Shaw, l'autor del gol en pròpia porta de l'anada, que serà baixa per sanció, i el xilè Alexis Sánchez torna a la convocatòria en el seu retorn al Camp Nou, on va jugar durant tres temporades. El tècnic noruec va assegurar que el «record del PSG» els ajudarà per poder remuntar el Barça, qui té «un avantatge mínim que no és determiant», segons Solksjaer. El tècnic del Manchester United, qui va marcar un gol al darrer minut com a jugador en una final de Champions al Camp Nou davant el Bayern de Munic, va afirmar que la clau per poder ser a les semifinals és «marcar el primer gol del partit». L'entrenador del United no veu pas amb mals ulls arribar a la pròrroga: «Nosaltres tenim un gran físic».