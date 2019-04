BASQUETBOl BASE

La selecció catalana perd la final davant Andalusia per un clar resultat de 102-66

Aquest dimecres ha finalitzat a San Fernando (Cadis), el campionat d'Espanya de minibàsquet de seleccions autonòmiques. Catalunya ha acabat amb dues medalles de plata, sent derrotada en les respectives finals, masculina i femenina, per Andalusia. El jugador Guillem Naspler, del CB Artés, ha participat en la final masculina que ha acabat amb la clara victòria d'Andalusia per 102-66.

Fins arribar a la final, la selecció catalana masculina ha estat imbatuda. En la fase de grups les victòries van ser de 100-59 sobre les Illes Balears, 63-12 amb Cantàbria, 87-79 amb Madrid i 90-71 amb la Comunitat Valenciana. En semifinals, Catalunya s'havia imposat, dimarts, per 89.68 enfront l'equip de Canàries.