El Cadí espera fer valer el factor pista en un tot o res

«Petits detalls decidiran l'eliminatòria». El tècnic del Cadí la Seu, Bernat Canut, ho té clar. El seu conjunt i l'IDK Gipuzkoa són molt igualats, més enllà de la classificació. Per això el club urgellenc espera que el factor pista sigui decisiu. El Sedis Bàsquet rebrà aquest vespre (20 hores) més gent que en el primer partit de l'encreuament. El Palau Municipal d'Esports de la capital de l'Alt Urgell, la Seu, s'ha mostrat pràcticament inexpugnable aquesta temporada. I al Cadí esperen que així continuï.

«Era molt probable que hi hagués tercer partit. Són dos equips molt igualats. A partir d'aquí, hem de fer valdre el factor pista. Demà [per avui] tornarà a ser un partit molt igualat. Els detalls decidiran l'eliminatòria», afirma convençut el preparador urgellenc. Té tot el grup a disposició i molt concentrat. Andrea Vilaró, Georgina Bahí, Yurena Díaz, Mehryn Kraker i companyia encara no volen acabar la competició. Saben que hauran de collar una mica més en defensa que a Sant Sebastià i, sobretot, mirar de saber trenar millor les accions ofensives per poder desempallegar-se de la defensa que a Azu Muguruza li va donar tant bon resultat en el segon partit de la sèrie (62-56).

El club ofereix una entrada gratuïta per a cada soci. O el que és el mateix, cada soci pot portar al pavelló un acompanyant. L'objectiu és transformar la instal·lació en una olla de pressió, com ho ha estat altres vegades aquesta mateixa temporada. És un partit a «tot o res», com diu el vicepresident del club i director esportiu, Pep Ribes. Això, però, esperen que no sigui dolent per a les jugadores, ben al contrari.



Difícil jugar dos mals partits

Ribes recorda que «aquest equip no té dos partits no gaire bons seguits, i menys encara jugant al Palau. Hi confiem plenament». Totes les mirades estan focalitzades en poder disputar les semifinals. Si se superen els quarts de final, el club té clar que, almenys d'entrada, s'inscriurà a l'Eurocup i es mirarà de buscar els suports necessaris per, efectivament, poder-la jugar la temporada que ve. «I si no continuarem estant contents i orgullosos de la temporada d'aquest equip, que és, a més, el més jove de la lliga».

Aquesta era una manera de restar transcendència i pressió a les components de l'equip urgellenc, que les jugadores són les primeres que tenen ganes de continuar fent història.