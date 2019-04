El futurible blaugrana De Ligt expulsa Cristiano Ronaldo del 'seu' torneig

Un esplèndid cop de cap del defensa central més seguit d'Europa, del qui diuen que té un peu al Barça, del jove capità de l'Ajax de 19 anys Matthijs de Ligt, va possibilitar que el conjunt d'Amsterdam segueixi escrivint una de les pàgines més extraordinàries dels darrers anys a la Champions. Després de fer fora el Madrid del torneig que havia guanyat els darrers tres anys, ahir va liquidar l'heroi dels títols blancs, un Cristiano Ronaldo que va fitxar per la Juventus amb l'únic objectiu de portar el seu trofeu al Piamont. Però aquest any haurà de veure la final des de lluny de l'estadi on es disputarà, el Wanda Metropolitano.

I això que el portuguès va avançar el seu equip en rematar de cap un córner que va haver de ser revistat pel VAR per possible falta. Però l'Ajax no s'arronsa i, sis minuts més tard, Van de Beek va empatar en recollir, en posició legal, un xut de Schöne. Tot estava igualat fins que De Ligt es va elevar damunt d'Alex Sandro i de Rugani per tal de superar Szczesny i iniciar la festa del futbol total a casa dels dominadors del joc tàctic.