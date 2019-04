Guardiola busca superar el seu sostre amb el City a la Lliga de Campions

El Manchester City de Pep Guardiola disputa avui (21 hores) la tornada dels quarts de final de la Champions League davant el Tottenham Hotspur de Pochettino, que no podrà comptar amb la seva estrella, Harry Kane, lesionat en el partit d'anada, que el va guanyar el club londinenc (1-0).

L'anada va deixar un mal sabor de boca als citizens, que van jugar un partit fluix i, a més, el seu davanter estrella, Sergio Agüero, va errar un penal quan el partit encara anava 0-0. El Tottenham dictarà sentència al conjunt de Pep Guardiola no només a la Champions League, sinó que també serà el rival en el partit d'aquest cap de setmana a la lliga anglesa. La darrera remuntada del conjunt anglès en una competició continental va ser l'any 1971 a la ronda de quarts de final de la Recopa d'Europa davant el Górnik Zabrze polonès, en guanyar finalment als penals (2-2 al global).

El Tottenham Hotspur només segueix viu a la Lliga de Campions i es podria classificar per segona vegada en la seva història a les semifinals de la Champions, després de les que va disputar l'any 1962 davant el Benficai en què va perdre amb un 4-3 en el global.

Guardiola va assegurar en la roda de premsa prèvia al partit d'avui que ell no havia vingut al City «a guanyar la Champions». D'altra banda, l'estrella del Tottenham, Harry Kane, té una lesió als lligaments i, a priori, es perdrà el que resta de temporada. El possible subtitut serà Lucas Moura, qui va marcar tres gols davant el Huddersfield en el partit del cap de setmana passat. Dele Alli també és dubtós per a l'enfrontament.



Porto-Liverpool, l'altre partit

L'altre partit de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions que es disputarà avui és el que enfrontarà el Porto i el Liverpool. Els de Jürgen Klopp tenen un peu a les semifinals després d'una sòl·lida victòria en el partit d'anada a Anfield (2-0). El conjunt anglès haurà d'aprofitar la velocitat dels seus davanters per sortir al contraatac, ja que el Porto haurà d'anar a l'atac des del primer minut per obtenir una remuntada històrica per a l'equip portuguès.

La darrera vegada que el Porto va arribar a les semifinals de la Champions va ser l'any 2004, quan va acabar sent el campió, amb José Mourinho a la banqueta. El Liverpool és l'actual subcampió i pot ser l'únic equip que repeteix semifinals respecte de l'any passat, ja que als vuitens de final van quedar eliminats els altres tres equips que hi eren la temporada passada, el Reial Madrid, el Bayern i la Roma, eliminat precisament pel Porto.

El Liverpool acumula set partits consecutius guanyant i es troba en la lluita per la Premier League, que, d'aconseguir-la, seria la primera en els gairebé trenta anys d'història de la competició. La darrera derrota dels de Jürgen Klopp va ser el gener a la FA Cup davant el Wolverhampton.