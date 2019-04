L'Estació Trail del Berguedà s'inaugura aquest dissabte

La nova Estació de Trail del Berguedà obrirà les portes aquest dissabte amb trenta rutes disponibles, de 475 quilòmetres, que recorren el nord del Berguedà. L'estació s'estrenarà amb la tercera edició de la cursa Training Camp Berguedà, una jornada d'entrenament amb esportistes com Pau

Bartoló i Ivan Camps. Els participants tindran accés a les bases d'acollida i a un avituallament al final de l'entrenament. Quan acabin la cursa rebran obsequis.

L'Estació de Trail és un circuit integrat per córrer per la munta-nya que comprèn els termes municipals de Bagà, Guardiola, la Pobla de Lillet, Sant Julià de Cerda-nyola i la Nou de Berguedà. Les rutes tenen fins a quatre dificultats diferents. La més senzilla és la verda, seguida de la blava i la vermella. Les rutes més complicades i per als experts són les de color negre. La ruta amb més distància és la de Cavalls del Vent, amb 81,7 quilòmetres que uneixen els vuit refugis guardats del parc natural Cadí-Moixeró. Les altituds de la ruta oscil·len entre els 910 metres i els 2510 metres d'altitud sobre el nivell del mar. Les rutes de l'Estació de Trail del Berguedà també es divideixen depenent del tipus de recorregut que tinguin, entre Atelier Trail, KmV i Rando Trail. La Training Camp de dissabte començarà al Pavelló Municipal de Bagà i les inscripcions a la jornada d'entrenament són gratuïtes. La cursa és de setze quilòmetres i al final de la jornada hi haurà un parlament d'esportistes al mateix pavelló.