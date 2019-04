El Manresa FS passa a quarts de final de la Copa Catalunya

En un partit d'alternatives i emoció fins el fnall, el Manresa Futbol Sala s'ha classificat per als quarts de final de la Copa Catalunya en batre per 3-5 al Sala 5 Martorell. Els manresans van arribar a dominar per 0-3, van veure com els locals igulaven el marcador, i van poder resoldre en els darrers minuts per passar a la següent eliminatòria.

La primera part va finalitzar amb un 0-2 favorable al Manresa FS que va marcar els seus gols gràcies als encerts de Nil Roijals (minut 5) i de Carles Lavado (min 17). En començar la segona part, als dos minuts de la represa, José Antonio Calvo va anotar el 0-3 i de seguida els martorellencs van reduir distàncies amb la diana aconseguida per Oussama Chefraou. El Sala 5 va continuar insistint i va marcar dos gols seguis obra de Lahbin El Khoulati i Oussama Cheefarou (minuts 31 i 34) que van empatar el partit (3-3).

El duel es va decidir a la recta final amb els gols marcats pel Manresa Futbol Sala, de Carlos Carvo (min 38) i Albert Seuba (min 39).