Entre Messi i De Gea extingeixen el foc efímer dels diables

El Camp Nou va esclatar ahir quatre cops, amb els tres gols del Barça i amb el de l'Ajax a Torí que eliminava la Juventus. Nit magnífica en un estadi gairebé ple que només va patir durant set minuts, els que li va durar la gasolina al limitat conjunt anglès. Els diables vermells son més de Pastorets que de Setmana Santa i ahir els de Manchester van anar cap a casa ballats. El Barça segueix endavant, esperant un rival a semifinals, segurament el Liverpool, més dur

El tècnic del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, que tan temerós es va mostrar a l'anada amb una alineació totalment conservadora, ahir va exposar-se molt més. Va aparcar la defensa de cinc i va actuar amb Pogba al mig del camp com a centrecampista creatiu acompanyat de tres puntes, Lingard, que puja més a buscar la pilota, i a dalt amb els ràpids Martial i Rashford per pressionar la sortida de pilota blaugrana. I va aconseguir el seu objectiu... durant set minuts.

De fet, el United va començar la seva remuntada a París amb un gol en fred de Lukaku i ahir va estar a punt de repetir-ho als 35 segons, quan Rashford va caçar una pilota a l'espai però es va precipitar en el xut i va disparar al travesser de Ter Stegen. La pressió funcionava i, malgrat un avís de Suárez, primer McTominay i després una pilota solta a l'àrea en què ningú no refusava bé van portar la inquietud a la graderia. Però va ser efímer.

El Barça va començar a tocar la pilota i dos minuts després el col·legiat indicava un penal de Fred a Rakitic. Des del VAR, però, se li va dir que ho repassés i va tirar enrere la decisió de manera com a mínim discutible, sobretot en l'aplicació de l'enginy. El duel, de tota manera, havia fet un gir.



El de sempre, i un altre

El Barça ja tenia el control i, del no-res, va aparèixer el gol. Young, antinaturalment situat al lateral esquer-re, perd una pilota davant de Messi i aquest fa un túnel a Fred i, davant de la passivitat de Smalling, empalma el clàssic xut creuat que entra enganxat al pal de De Gea.

Els anglesos van notar el cop i qui més ho va fer va ser el seu porter, que, quatre minuts més tard, va protagonitzar un nou capítol en el seu llarg historial de pífies, en empassar-se un xut fluix amb la dreta de Messi després d'un robatori de Coutinho. Cop gairebé definitiu.

Perquè tret d'un xut de Rashford i d'una centrada aïllada de Pogba, els red devils no van molestar més. El Barça tampoc no va crear gaire perill i tot anava a cop de rondo fins als darrers cinc minuts. Rakitic va avisar amb un cop de cap en una falta i, en el descompte, Messi va rifar-se com va voler Jones i va cedir a Alba perquè aquest centrés. Sergi Roberto es va llançar i semblava que seria gol, però De Gea va refer l'errada anterior amb sort, parant el gol fet amb la cara.



En mode recital

A la segona part les coses van tenir un altre tarannà. El partit estava trencat i el Barça buscava una acció per sentenciar-lo. El seu rival semblava haver abaixat els braços i Young va haver de salvar el hat-trick de Messi a última hora. El United només buscava pilotes llargues a Rashford mentre els locals feien llargues combinacions que sovint no acabaven en res, tot i que Coutinho encara va trobar temps per reivindicar-se. El brasiler va avisar en una acció salvada per Lindelof abans de recollir una esfèrica, fer l'única jugada que fins ara se li ha vist amb cara i ulls a Barcelona i clavar-la per damunt de De Gea. Tot seguit, es va tapar les orelles com no volent sentir ningú. Valdria més que no traiés pit. El seu bon partit d'ahir encara no el redimeix.

Fins al final, temps de canvis amb els quals el Barça va buscar cames fresques. De Gea va poder evitar un gol de Messi i Ter Stegen es va apuntar a la festa fent una gran intervenció a una rematada d'Alexis Sánchez, ahir també aplaudit a un estadi que reaccionava amb xiuxiueigs de desaprovació quan era blaugrana. Fins al final, només lamentar la innecessària targeta a Suárez per protestar, ni que tingués raó. L'esclat al gol del futurible De Ligt va completar la nit, poc cristiana, tot i ser de Setmana Santa.