«Soc una atleta ràpida, però no acabo d'aprofitar la meva velocitat en el salt»

Marta Galló, una palamosina de setze anys que estudia primer de Batxillerat al CAR de Sant Cugat, és una de les atletes més prometedores del territori català. Enguany, a les files del CA Igualada, ha assolit dos resultats destacables: a final de gener es va endur el bronze en el català absolut, a Sabadell, mentre que el mes passat va ser campiona en l'estatal sub-18, que es va fer a València.

P Quan et vas iniciar en el món de l'atletisme?

R Als deu anys vaig començar a fer cros escolars, i la meva mare, que havia fet atletisme, va notar que tenia qualitats per a aquest esport. Un any després vaig apuntar-me a l'Associació Atlètica Palamós i de seguida em vaig adonar que el cros no m'anava bé, em cansava massa. Vaig fer proves combinades durant tres anys, i als 14 em vaig decantar per la llargada i la velocitat.

P Poc després et vas incorporar al CA Igualada. Quins en van ser els motius?

R A l'AA Palamós era l'única nena de la meva edat, em sentia una mica sola i m'estava cansant. Tot seguit vaig conèixer Santi Ramos i Marc Sánchez, atletes i tècnics del CA Igualada. Ells em van ajudar i em van convèncer de fitxar pel club anoienc.

P I aquest setembre vas entrar al CAR de Sant Cugat.

R Tot i competir sota les files de l'Igualada seguia entrenant a Palamós, ja que hi ha molta distància entre les dues localitats. Volia canviar la situació i poder-me combinar bé l'atletisme i els estudis, i vaig demanar una beca, que al final me la van concedir.

P A final de gener vas poder pujar al podi en el català absolut juntament amb les teves companyes de club Cora Salas i Nora Taher. Com ho vas viure?

R Vaig anar al campionat ben preparada, però anteriorment vaig patir una lesió de dos mesos al còccix i tenia por de tornar-me a lesionar. Al final tot va sortir bé, i pujar al podi amb la Cora i la Nora va ser molt emocionant. Portem molt temps entrenant juntes i era una fita que ens feia molta il·lusió.

P El mes passat vas ser campiona estatal sub-18 a València i vas revalidar el títol assolit l'any anterior. Et va costar més?

R Tot i ser una de les atletes més grans, ho veia més complicat, ja que algunes competidores havíem fet marques molt similars. A més d'intentar guanyar, pensava en superar-me a mi mateixa, i no vaig quedar gaire satisfeta de la marca que vaig fer.

P També has estat preseleccionada pel Festival Olímpic de la Joventut, que es disputarà del 21 al 27 de juliol a Bakú. Creus que hi podràs ser?

R La selecció final es farà en funció del nostre rendiment durant la temporada, i el campionat més important pot ser l'estatal a l'aire lliure del 23 de juny. Crec que, veient el nivell internacional que hi ha, hauria de saltar fins als sis metres per ser-hi.

P Quina és la teva rutina setmanal d'entrenaments?

R Al CAR de Sant Cugat ens entrenem cada dia en sessions d'entre dues hores i dues hores i mitja, i treballem tots els aspectes.

P Tens algun objectiu de futur?

R M'agradaria poder participar en un europeu.

P Com et definiries com a saltadora?

R Crec que soc una atleta ràpida i treballadora, però em bloquejo quan les coses no em surten bé. A més, els tècnics em diuen que cor-ro com els velocistes i no acabo d'aprofitar la meva velocitat.

P Tens algun referent?

R La meva companya del CA Igualada Cora Salas.