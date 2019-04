El Barça-Liverpool es jugarà al Camp Nou l'1 de maig

Ja es coneixen les dates de l'eliminatòria de semifinals de la Lliga de Campions entre el FC Barcelona i el Liverpool. El partit d'anada, que es jugarà al Camp Nou, s'ha programat per a les 21 hores del dia 1 maig, una jornada festiva a Catalunya.

La tornada a Anfield Road, el mític terreny de joc dels britànics, serà el dimarts dia 7 de maig. El Liverpool va ser finalista en l'edició de l'any passat quan va perdre amb el Reial Madrid. Per la seva banda, el Barça va ser campió per darrera vegada el 2015 i des d'aleshores no havia tornat a semifinals. El Barça i el Liverpool estan igualats amb 5 títols al palmarès de la Copa d'Europa/Lliga de Campions.

Pel que fa a l'altra eliminatòria, entre el Tottenham i l'Ajax, el primer partit es disputarà a Londres el dimarts 30 d'abril. La tronada serà el dimecres 8 de maig al Johan Cruyff Arena. El Tottenham no ha guanyat mai la màxima competició europea mentre que l'Ajax, la gran sensació del torneig en aquesta temporada, té quatre títols. Tres van ser en la dècada dels 70 amb la batuta al camp de Johan Cruyff i la última el 1995 amb Louis van Gaal d'entrenador i un gol de Patrick Kluivert en la final contra el Milan.