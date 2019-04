La final a quatre júnior Preferent de Sant Fruitós dels dies 26 i 27 ja té horaris definits

El pavelló de Sant Fruitós serà l'escenari de la final a quatre de la categoria júnior Preferent durant el divendres dia 26 i el dissabte 27 d'abril, la setmana que ve. Entre els participants hi ha el Catalana Occident Manresa i l'organització, a més de la Federació Catalana de Bàsquet, recau en l'Ajuntament de Sant Fruitós, l'Asfe i el Paidos.

La primera semifinal serà el dia 26 a les 18.30 hores i tindrà com a oponents el Barça Lassa i l'equip del Catalana Occident Manresa. La segona semifinal, tot seguit, a les 20.30 hores, enfrontarà el Joventut i el Torrons Vicens CB l'Hospitalet.

El partit per al tercer i quart lloc està fixat per al dia 27 a les 18 hores i serà un matx important, ja que qui guanyi obtindrà una plaça per participar en el campionat d'Espanya júnior. La final serà a les 20 h entre els guanyadors del dia anterior. Tot seguit es procedirà a l'acte del lliurament de trofeus.