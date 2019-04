El fruitosenc Muñoz acaba en sisè lloc al GP Primavera, a les Franqueses del Vallès

Les Franqueses del Vallès va acollir la tercera de les proves que són puntuables en el calendari de Grans Clàssiques i el Trofeu Joan Casadevall d'enguany. A la línia de sortida hi va haver una llista de corredos inscrits de gran nivell per cobrir el recorregut total de 152 km , que consistia en doanr quatre voltes per un circuit de 38 km per carreteres vallesanes.

El ciclista fruitosenc Guillem Muñoz, del conjunt TBelles-Bike Kids, el vigent campió català de carretera elit amateur, va assolir una meritòria sisena posició. «Una cursa més per preparar les dues grans proves de l'especialitat de la bicicleta de muntanya que haurà d'afrontar els proper dies, a VolCat d'aquesta setmana i la Titan Desert, des del dia 28 d'abril al 3 de maig, al Marroc». «M'he sentit molt fort i he retallat un minut en solitari a l'última volta. Al final, els rival eren molt ràpids, però estic satisfet».

El guanyador de la cursa va ser el neerlandès Stephan Bakker, del SmartDry Team, amb un temps de 3h 48'56'', a gairebé 40 km/h.