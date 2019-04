L'Ajax desafia el poder de les grans lligues amb un joc que enamora tothom

El campió de la propera lliga holandesa no entrarà directament a la Lliga de Campions. Haurà de jugar fases prèvies per entrar-hi. Això és perquè els Països Baixos són onzens en el coeficient de lligues de la UEFA, darrere d'estats com Ucraïna i Turquia. La seva competició domèstica no atrau grans jugadors i seria complicat que els seus grans equips poguessin entrar en una Superlliga com la que projecten els clubs europeus més poderosos.



L'Ajax està deixant en evidència els que volen aquestes competicions tancades, sense espai per a equips de lligues més petites. L'equip d'Erik ten Hag ja és a semifinals després de deixar a la cuneta el Reial Madrid i la Juventus amb un joc que recorda molt el futbol total dels anys setanta i també el campió europeu del 1995. Ara mateix, no sembla que hi hagi límits per a un equip que dimarts va poder golejar la Vecchia Signora a Torí i que té les coses molt clares.



Però l'Ajax té data de caducitat. De Jong marxarà al Barça. Potser també ho farà De Ligt. El Bayern desitja Ziyech i segur que sortiran núvies per a homes com Mazraoui, Neres o fins i tot pel ja veterà Tadic. De moment, però, a Amsterdam s'està de festa amb la gran sensació europea del moment.