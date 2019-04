El Liverpool salda el tràmit i serà el rival dels blaugrana

El Liverpool va demostrar ahir que serà un duríssim rival per al Barça en les semifinals de la Lliga de Campions. L'equip de Jürgen Klopp va apallissar un Porto al qual ja havia vençut per 0-5 la temporada passada al mateix escenari de Do Dragao. Ahir, tot i una primera part en què els portuguesos van dominar, Mané va aprofitar una passada de Salah per sentenciar l'eliminatòria.



A partir d'aquí, ja res no va ser transcendental per a l'eliminatòria. Salah va anotar el segon en un contraatac a la represa i, malgrat que el futur madridista Militao va reduir la distància, els atacs constants del conjunt blanc-i-blau van deixar massa espais. Firmino, ahir suplent, va anotar el tercer a passada de Henderson, i en els dar-rers minuts, el central Van Dijk va culminar un altre gran partit amb el quart gol.