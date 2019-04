El Madrid aixeca el vol als darrers minuts per evitar l'ensopegada

Un parcial de 9-0 en els 3 últims minuts va salvar el Madrid de la derrota en el primer partit del play-off amb un Panathinaikos que va estar a punt de sorprendre en el primer partit.

Els grecs van posar-se al davant en el quart període i vencien per 66-72 quan Rudy Fernández va fer un triple que va donar aire als de Pablo Laso. El Panathinaikos ja no va ser capaç d'anotar, va errar tots els llançaments, i la remuntada de l'equip blanc es va concretar amb sis tirs lliures anotats, quatre d'ells convertits per l'argentí Facundo Campazzo i dos més a càrrec de Jaycee Carroll. Demà, el Madrid torna a ser el favorit.