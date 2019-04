El Manresa FS guanya un duel vibrant i és a quarts de la Copa Catalunya

El Manresa FS jugarà els quarts de final de la Copa Catalunya i és a un pas d'arribar fins a la final a quatre del setembre. Als vuitens, els bagencs van eliminar per 3-5 el Sala 5 Martorell, en un partit de gran dificultat. El seu rival sortirà del duel entre el Salou i el CCR Castelldefels.

El Manresa FS va saber resoldre un partit que va encarar amb tres juvenils i força baixes. El partit es va encetar amb els bagencs fent una forta pressió i el primer gol va ser de Nil Roijals. El 0-2 el va assolir Lavado, al mint 17, que va assolir certa tranquil·litat al descans. Però la represa seria esverada

El Sala 5 va posar emoció en el partit reduint la diferència, però de seguida Corvo va anotar l'1-3. De tota manera, el cansament ja era notori en els jugadors entrenats per Paco Cachinero i una errada defensiva va suposar que els locals s'acostessin amb un 2-3 a falta de 9 minuts del final.

A partir d'aquest moment, la parella arbitral va esdevenir la gran protagonista. Una acció de segona targeta groga a Youseff no va ser sancionada. Un dels arbitres sí que ja tenia el cartó a la mà per mostrar-la, però no ho va fer per l'assetjament de jugadors locals. En canvi, el manresà Lavado va ser expulsat per protestar.

El Sala 5 ho va aprofitar per fer el 3-3 i el Manresa FS entrava a la recta final pressionat. Aleshores, el local Oussama va cometre una falta clara que li va valer la segona targeta i Corvo va anotar el 3-4. El definitiu 3-5 el marcaria el porter Bixi amb els locals a l'atac.