Primer pas de la VolCat, un dia abans

La VolCat, la prova de bicicleta de muntanya més important del calendari català, creix, guanya un dia i, com si fos una processó de Setmana Santa, fa el primer pas un dia abans que els darrers anys per obligacions amb la Unió Ciclista Internacional (UCI). Igualada serà l'inici i el final de les quatre etapes d'una cursa que enguany arriba a la quinzena edició i que ahir, hores abans del tancament de les inscripcions, es tornava a aproximar als mil participants. La capital anoienca, Ciutat Europea de l'Esport 2019, acomiadarà avui a les quatre de la tarda els representants de més de vint països disposats a obtenir la victòria o, simplement, a gaudir del seu esport en una o diverses etapes.

Perquè una de les característiques de la VolCat, que s'han mantingut gairebé sempre, ha estat que els participants poden apuntar-se a totes les etapes o només a una, la que millor s'adapti a les seves característiques o, simplement, la que vagi millor per l'agenda. De fet, cada cop és més normal que els participants s'adaptin les vacances per viure el ciclisme de muntanya a fons i que intentin superar els seus límits.



Demà i dissabte, etapes reina

Obsessionats per buscar nous recorreguts i corriols per fer gaudir els participants, els organitzadors de la VolCat, encapçalats per l'empresa Ocisport i amb el suport dels clubs ciclistes de la comarca, faran anar els corredors cap als quatre punts cardinals, en un itinerari que veurà les dues etapes reina entre demà i dissabte i dues més de dificultat més baixa avui, per començar a obrir boca, i diumenge, per tancar l'edició.

Així, la jornada d'avui és de 39 quilòmetres de llarg i de 800 metres de desnivell positiu i passarà per la zona de Carme i de Vilanova del Camí. Les coses es posaran més complicades demà, des de les nou del matí, amb setanta quilòmetres trencacames i una important dificultat muntanyosa al bell mig en direcció a Tous, Miralles i la Fou. En total, 1.700 metres de desnivell positiu, el més important dels quatre dies. Sense solució de continuïtat, dissabte, 63 quilòmetres més en direcció a l'est, a Montserrat, cap a Castellolí i el Bruc, amb 1.400 metres de desnivell. Després d'aquesta jornada tot ja s'aclarirà molt. Finalment, diumenge es tornarà a anar cap al sud per cobrir els 36 quilòmetres finals, que s'acabaran amb la festa al Parc Central d'Igualada, on els 25 millors en homes i les deu més destacades en dones s'enfrontaran al popular Eliminator. Es tracta d'una competició urbana que pot ser seguida pels espectadors que hi haurà a la ciutat. De fet, alguns dels participants ja esperen aquesta competició amb candeletes. És el cas del francès Titouan Perrin-Ganier, campió del món de l'especialitat, que pot fer les delícies dels aficionats.



Molts favorits

Pel que fa a la cursa, la llista de candidats a la victòria és molt àmplia. Així, el conjunt DMT Racing disposa de grans noms, com el de Hans Becking i José Dias, però l'andalús David Valero, especialista en dominar proves de més d'un dia, intentarà col·locar la seva MMR al capdamunt del podi. Destaca també la presència del rus Alexei Medvèdev, actual campió d'Europa de bike-marató i del potent conjunt Torpado Südtirol, amb homes com Peter Pruus o Riccardo Chiarini. De la banda local, el bolivià afincat a Catalunya Éver Alejandro Gómez voldrà fer una bona rèplica.

En noies, la guanyadora de l'edició passada, la lituana Katazina Sosna, torna a aparèixer a la llista de candidates davant d'Eva Lechner, del Torpado Südtirol; de Natalia Fischer, de l'MMR Factory, i de la polonesa Michalina Ziolkowska. El millor de la prova, però, serà la gran quantitat de ciclistes no professionals que voldran passar pels mateixos indrets que els especialistes i que convertiran els camins de l'Anoia en una autèntica processó ciclista.