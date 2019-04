Possibilitat clara de pluja per a l'etapa de demà divendres

? L'habitual temps canviant de la primavera és important a l'hora de determinar els favorits per guanyar una prova, tenint en compte que el terreny pot estar eixut o mullat, la qual cosa afegeix més dificultat a la cursa. Per a avui encara s'espera estabilitat, però per a l'etapa reina de demà hi ha una possibilitat clara de precipitacions, la qual cosa pot enfangar un terreny que, ara per ara, es troba força sec i fer capgirar les opcions dels corredors. De cara a dissabte i diumenge ja no hi ha tantes possibilitats de pluja, amb la qual cosa el tram final de la VolCat, en aquest aspecte, serà tranquil.