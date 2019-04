ARXIU PARTICULAR

Tres sallentins, amb seleccions catalanes de fubol sala de base ARXIU PARTICULAR

El cap de setmana passat es van celebrar a Puertollano (Ciudad Real) els campionats estatals de seleccions de futbol sala de base en categories benjamí, aleví, infantil i cadet. Tres dels jugadors del futbol base sallentí van estar convocats per la selecció autonòmica catalana. En infantils van ser seleccionats el porter Julen Fernández Da Silva i el jugador Yassir Abbadi Yjjou. Catalunya va guanyar per 8 a 7 Castella-la Manxa però va perdre amb la campiona Andalusia, i va quedar en la tercera plaça. En la categoria cadet hi havia el jugador de l'AE Sallent, Albert Parcerisas Peralta, i el seu entrenador Salva Pulido Sánchez. El combinat català va perdre els tres partits i va quedar quarta en la classificació definitiva.