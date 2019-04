El Baxi vol el primer tres de tres victoriós

El Bàsquet Manresa intentarà sorprendre aquesta nit l'Herbalife al Gran Canaria Arena (20.30 h) en la que es convertiria en la seva tercera victòria seguida després dels triomfs a casa amb l'Iberostar Tenerife i amb el Delteco GBC, que l'han consolidat setè, en una plaça de play-off amb 15 partits vençuts de 27 jugats fins ara. L'entrenador, Joan Peñarroya, ha afirmat sobre l'evolució de Corey Fisher, que no va jugar el darrer partit davant del Delteco, que «en principi hi som tots». Qüestionat sobre si Fisher ja s'entrenava amb el grup, ha volgut afegir que «té el problema del turmell però sí que ha fet entrenaments amb normalitat, controlant-li les càrregues».

La lesió de Fisher és al turmell dret (el Manresa no n'ha facilitat informe mèdic) i s'haurà de veure quina serà la seva participació a Las Palmas. El Gran Canària porta 10 victòries però en les últimes 6 jornades ha guanyat 4 partits, 3 d'ells des de l'arribada de Pedro Martínez com a tècnic. El Bàsquet Manresa va guanyar el seu darrer partit a Las Palmas el 2015, 75-81, amb Martínez d'entrenador davant uns canaris que tenien Aíto García Reneses de tècnic. A les files del Baxi no hi ha cap jugador d'aleshores.

Joan Peñarroya, que avui fa 50 anys, explica sobre l'Herbalife que «és un equip que, finalitzada ja la seva participació a l'Eurolliga, és probable que estarà concentrat en assumir situacions tàctiques que li planteja l'entrenador. Està ple de bons jugadors i ha tingut un any complicat que ha influït que no sigui en les posicions de dalt. Està necessitat, i vol guanyar; tot i que penso que no patirà pas per salvar-se, és veritat que és a prop de les últimes posicions i és una situació en la qual no es troba gens còmode. Com a local, però, està jugant millor, ve amb la moral alta per la victòria a Fuenlabrada de la jornada passada». El tècnic del Baxi ha destacat la influència de la incoporació de Jacob Wiley, «un ala pivot que els ha donat coses diferents, que cada partit té onze llançaments i el percentatge és alt, del setanta per cent».

El Bàsquet Manresa es tornarà a trobar amb Siim-Sander Vene, el qual va començar la temporada al Congost (com a relleu temporal de Doellman) i que es va enfrontar al Baxi amb el Fuenlabrada. «Aquell dia ens va fer força mal; quan va arribar al Gran Canària va jugar de tres, però ara el tornen a posar en la posició de quatre».

El Baxi no guanya a fora des del gener, quan es va imposar a Lugo. Després ha perdut davant equips grans com l'Unicaja, el Madrid i el Barça. Peñarroya no creu que hi hagi psicosi als desplaçaments: «Hi hem sumat 7 victòries, que per a un equip com el Baxi Manresa en són moltes. Si tenim aquesta sensació, haurem d'anar al metge, i que ens doni alguna pastilla! Per guanyar, hem d'estar molt sòlids».