El calvari continua

El Girona continua el seu particular calvari i aquest migdia ha caigut a Balaídos contra un Celta que, amb el triomf, l'avança a la classificació. El conjunt d'Eusebio Sacristán no entrarà en descens aquesta jornada -acabarà a 2 punts- però si dimarts a Valladolid fa un partit com el d'avui té molts números de caure-hi. En un dia en què en joc hi podia haver mitja permanència, els gironins no han estat a l'alçada i s'han condmenat a continuar patint. I això que després d'una discretíssima primera part, Portu, només començar la represa ha empatat. Una genialitat de Boufal ha acabat amb la resistència d'un Girona impotent.

Conscient tant de la importància del partit d'avui com també del dimarts, Eusebio s'ha decidit per un onze altre cop amb Patrik Roberts d'entrada però sense titulars habituals com Juanpe o Borja García, que s'han quedat a la banqueta en benefici de Bernardo i Douglas Luiz. El retorn de Pedro Porro al lateral dret ha estat l'altra novetat a l'equip. En un Balaídos de les grans ocasions, el Celta ha sortit decidit a fer mal d'entrada i trobar un gol ràpid per intimidar encara més el Girona. Bounou ha hagut d'intervenir durant el primer quart d'hora de joc per evitar que els intents de Boudebouz i sobretot de Maxi Gómez no acabessin en gol. L'uruguaià ha tingut l'oasió més clara de la primera mitja hora en un cop de cap que ha sortit fora a l'esquerra del pal d'un Bounou batut.



El Girona ja havia vist com el Celta havia perdonat un parell de cops. La producció ofensiva dels gironins, tanmateix, era nul·la. L'escenari conduïa inevitablement al que ha passat al llindà de la mitja hora quan Iago Aspas ha finalitzat un contracop de llibre per obrir el marcador davant la impotència dels jugadors gironins. El Girona no estava gens còmode i els gallecs combinaven amb molta facilitat a la línia de tres quarts on quan Lobotka trobava Boufal, Boudebouz i Aspas creaven molt de perill. A més a més, l'esperit competitiu de l'equip ara justejava en un partit en què s'hi jugaven mitja vida.

Eusebio estava obligat a sacsejar l'equip i a la represa ha optat per recuperar el clàssic 3-5-2 amb l'entrada de Juanpe i Borja García. Els sacrificats han estat Aleix Garcia i Roberts, ben perduts durant tota la primera part. Dos minuts ha trigat el Girona reaccionar. Ho ha fet de la millor manera amb un gol de Portu després que el VAR el validés, amb molt de suspens, per un possible fora de joc d'Stuani. En un tres i no res, el Girona tornava a tenir el partit anivellat i tenia una part sencera per a demostrar què s'hi jugava.

El Celta ha respost amb un cop de cap de Maxi Gómez i una rematada d'Aspas que Bounou ha atrapat bé. Els gallecs estaven tocats arran del gol i han passat uns minuts de neguit però han ressuscitat gràcies a un cop de geni de Boufal que s'ha tret un cacau de rosca espectacular amb la dreta que ha entrat després de tocar el pal.

El 2-1 ha fet molt de mal a un Girona que ha perdut la petita espurna que li havia nascut arran del gol de l'empat. Maxi Gómez i Boudebouz han posat a prova un segur Bounou. A l'àrea local però, l'allau de pilotes centrades no trobaven rematador. El Celta ha anat deixant passar els minuts fins assegurar el triomf i certificar la cinquena desfeta consecutiva del Girona.

CELTA: Rubén Blanco, Hugo Mallo, Olaza, Cabral, Araujo, Okay, Lobotka, Boudebouz (m.87, Jozabed), Maxi Gómez, Aspas (m.89, Costas) i Boufal (m.79, Hjülsager)

GIRONA: Bounou, Porro, Raúl García (m.84, Soni), Bernardo, Alcalá, Douglas Luiz, Pere Pons, Aleix Garcia (m.46, Juanpe), Stuani, Roberts (m.46, Borja García) i Portu.

GOLS: 1-0, m.33, Aspas; 1-1, m.47, Portu; 2-1, m.68, Boufal.

ÀRBITRE: Del Cerro Grande. Ha amonestat Okay, Boufal (Celta) i Douglas Luiz (Girona).

INCIDÈNCIES: 20.546 espectadors a Balaídos