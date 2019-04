Nadal avança cap al seu dotzè triomf després de l'eliminació de Djokovic

A Rafa Nadal se li va posar ahir tot de cara per aconseguir la seva dotzena victòria al Màsters 1.000 de Montecarlo. Va combinar una convincent, tot i que treballada, victòria davant de l'argentí Guido Pella amb la derrota sorprenent del número 1 mundial, Novak Djokovic, derrotat pel prometedor rus Daniil Medvèdev. El manacorí s'haurà de desfer ara d'un veterà i vell conegut de mil batalles, el rocós italià Fabio Fognini, per arribar a la final de demà al principat.

Nadal va saltar a la pista ja sabent que Djokovic havia caigut (6-3, 4-6 i 6-2) davant de Medvèdev. El jugador balear va començar malament amb el servei i el primer set va haver-se de decidir en un desempat que va acabar amb 7-1 i en què la diferència va ser clara. En el segon set no hi va haver color, i la victòria per 7-6 i 6-1 el deixava reposar per a avui.

El número 2 mundial va manifestar que «ser a les semifinals és molt important per a mi. Amb 1-4 al primer set, he tingut sort que ell no s'hagi situat amb l'1-5, perquè llavors és gairebé impossible guanyar el set. M'he escapat i llavors he jugat millor».

Fognini, el seu rival d'avui, va derrotar en el darrer partit el novè cap de sèrie, el croat Borna Coric, per 1-6, 6-3 i 6-2 en una bona remuntada. L'altra semifinal la jugarà Medvèdev contra el serbi Dusan Lajovic, que va derrotar l'italià Lorenzo Sonego (6-4 i 7-5).