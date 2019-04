El sènior femení del Volei 6 Manresa suma tres punts clau per a l'ascens

L'equip sènior femení del Volei 6 es va emportar els tres punts en un triomf clau amb l'Esplugues B. El 3-0 contra les terceres del grup permet al Volei 6 mantenir-se en primera posició a la lliga d'ascens a Segona Catalana.

Tot i que l'inici de partit no va ser gaire afortunat per als interessos bagencs arran de la poca eficàcia en la recepció, les noies del Volei 6 van mantenir-se molt a prop al marcador. A meitat de set ja es van posar davant gràcies a una bona actitud en defensa i efectivitat en atac, i van aconseguir així acabar el primer període 25-23 a favor. L'inici del segon set va ser favorable per a les manresanes, amb una ràpida distància de 5 punts enfront de les rivals. Amb gran seguretat en el servei, es tancava el set amb 25-20. En el tercer, les manresanes es van mantenir davant tot i la lluita de les espluguines, que només van cedir després d'un lluitat 26-24.