Valverde vol començar bé una setmana de nou punts

El Barça pot ser d'aquí a una setmana campió de lliga i depèn d'ell mateix per fer-ho. A l'equip blaugrana li fan falta nou punts per guanyar matemàticament la lliga i els tres primers els hauria de sumar aquesta nit, al Camp Nou, contra una Reial Societat que manté encara aspiracions europees. Per això, pel fet de tenir partit intersetmanal i perquè sap que la proximitat del partit de la Lliga de Campions contra el Liverpool és perillosa, l'entrenador barcelonista, Ernesto Valverde, va reclamar ahir atenció als seus homes per tancar ara el títol.

Així, Valverde va recordar que «és una setmana de nou punts. La Reial Societat és un equip amb arguments ofensius, que funciona bé amb el gol, amb Willian José o Oyarzabal, però a nosaltres ens impulsa, de moment, la necessitat que tenim de guanyar. Els nou punts són els que ens falten per ser campions».



Aparcant la Champions

Valverde va admetre que «ja sé que venim d'un partit de Champions espectacular, però ens hem de centrar en la lliga i volem ser-ne campions. El partit de demà és important per aprofitar l'impuls que vam tenir amb el Manchester». Això sí, va opinar del Liverpool, és «un rival potentíssim, amb una davantera que està demostrant el seu potencial, tant la temporada passada com aquesta. Ara mateix són a semifinals després d'un gran torneig i lluitant també per la Premier. És un duel molt atractiu per a tothom i serà dificilíssim tant per a ells com per a nosaltres. La final és a l'horitzó i ho posarem tot per poder guanyar».

L'entrenador barcelonista també va elogiar el seu homòleg del Manchester City, Pep Guardiola, malgrat l'eliminació del santpedorenc de la Lliga de Campions dimecres passat contra el Tottenham. «Per a mi, Pep és el millor entrenador, independentment que hagi caigut o no a la Lliga de Campions.



Duel d'estils

D'altra banda, el centrecampista del Liverpool James Milner confia que el seu equip pugui vèncer el Barça confiant en la diferència de l'estil de joc del club anglès. «Podem guanyar el Barça, però sabem que serà molt difícil. És un equip fort i Barcelona és un lloc difícil de visitar. Al Camp Nou l'ambient és fantàstic, però no crec que ells s'hagin enfrontat a gaires equips amb l'estil amb el qual juguem nosaltres. Haurem d'estar en un gran moment, però per a ells també serà dur».