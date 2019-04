El Cadí la Seu juga a Fontajau disposat a «no regalar la final» a l'Uni Girona

«No regalarem la final». El tècnic del Cadí, Bernat Canut, té clar que l'equip mirarà de posar tantes traves com pugui a l'Spar CityLift Girona en la semifinal de la Lliga Femenina, que inicia aquesta tarda (19 hores, en directe per Esport3) a Fontajau. Les urgellenques arriben justes de forces després d'uns durs creuaments de quarts de final. Però amb la moral i la il·lusió pels núvols. Georgina Bahí té el tendó d'un dit de la mà esquerra trencat i per això es veu obligada a jugar amb fèrula durant sis setmanes. Però jugarà. Com també ho farà la millor de les de la Seu dimecres contra l'IDK, una Yurena Díaz també amb molèsties en un dit a causa d'una capsulitis. «Res fora del normal», remarca Canut.

Les urgellenques han mirat, sobretot, de recuperar-se de l'esforç físic la darrera setmana, amb tres partits ben complicats contra les donostiarres. Justament, el Cadí i l'IDK són dos dels equips que han guanyat l'Uni Girona aquesta temporada en competició domèstica. Les de la Seu, però, han quedat força més endarrere que les gironines en els dos darrers compromisos disputats: el partit de lliga a Fontajau i la semifinal de la Copa de la Reina, que es va disputar a Vitòria.

Aquesta vegada, la responsabilitat és tota per a les jugadores d'Èric Surís, que han perdut Nadia Colhado i Shay Murphy respecte del matx de Copa. O que han incorporat recentment la pivot Vioinise Pierre-Louis, que durant la temporada ha passat per Gipuzkoa, Zamora i ara Girona.



«Quatre retocs i a competir»

Canut guarda gelosament el que ha preparat per al primer partit de la semifinal. Al capdavall, «quatre retocs i a competir», afirma el tècnic urgellenc, que el que pretén, com les jugadores, és que, havent complert amb escreix, es puguin deixar anar i surti la seva millor versió basquetbolística i veure fins on els porta. En qualsevol cas, dijous vinent segur que hi haurà partit al Palau Municipal d'Esports de la Seu.