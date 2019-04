Dani Pérez dirigeix el Delteco GBC cap a una victòria cabdal

El Delteco Gipuzkoa Basket segueix amb serioses opcions de permanència, després d'assolir un nou triomf convincent però patit davant un Divina Seguros Joventut que veu frenades les seves possibilitats d'assaltar la quarta posició (89-86).

El primer quart va estar molt igualat, amb mínimes rendes favorables per un i altre equip. Marko Todorovic va liderar els badalonins, mentre que per part local es va apreciar el baix moment de Garrett Nevels i l'espectacular creixement de Dani Pérez, que va sostenir el joc ofensiu dels jugadors bascos. En el segon període, el cuer va disputar uns minuts brillants i va dur la iniciativa en el marcador, que a la mitja part reflectia nou punts de diferència per al Delteco (49-40).

En la segona meitat, els locals van mantenir el domini i van tancar el tercer quart amb vuit punts de marge (68-60). En els darrers deu minuts, els bascos van començar a tenir dubtes, i els badalonins ho van aprofitar per situar-se a només un punt (80-79). No obstant, el Delteco va poder seguir per davant i, gràcies a una esmaixada de Bobrov, es va posar tres punts per sobre quan faltaven 22 segons (87-84). En la següent posessió, McFadden es va jugar un tir ràpid, que no va anotar, i els locals van gestionar molt bé els darrers instants per fer-se amb un triomf que no va poder pujar al seu caseller fins al segon final, perquè el darrer triple de Laprovittola hauria pogut portar el duel a la pròrroga.