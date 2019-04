Un esmaperdut Girona cau a Vigo i s'apropa a l'abisme

Sense esma ni capacitat de generar joc al mig del camp, el Girona va encaixar una justa i merescuda derrota a Vigo, en un partit fonamental per a ambdós equips en la seva lluita per eludir la zona de descens a final de curs.

Amb les absències a l'equip inicial de jugadors habituals com Juanpe, Borja García i Àlex Granell, els d'Eusebio Sacristán van contraposar un 4-4-2 al conjunt de Fran Escribá, que va prendre la iniciativa ofensiva des dels primers minuts. Els gironins defensaven per ocupació de l'espai, sense pressionar els oponents, i en aquest context l'argelià Ryad Boudebouz, per la dreta, i el mar-roquí Sofiane Boufal, per l'esquer-ra, van començar a fer estralls en el sistema de contenció dels catalans. Bono va conjurar un xut creuat del primer (minut 6) i una rematada precisa del segon (minut 12), abans que Maxi Gómez culminés una centrada de Boudebouz amb una rematada de cap massa creuada (minut 27). Set minuts després, una excel·lent jugada dels gallecs conduïda per Iago Aspas va finalitzar amb l'1 a 0. Centrada de Boufal i rematada a gol del davanter de Moaña.

El tècnic val·lisoletà va rectificar al descans i va recuperar el clàssic 5-3-2. Als tres minuts de la represa, en una jugada aïllada, Pedro Alcalá va servir la pilota a Portu, que es va anticipar als centrals i va empatar amb un ajustat xut creuat, tot i que els dubtes sobre la intervenció de Stuani van fer que la consulta amb el VAR s'allergués durant 5 minuts. El joc del Girona, tot i millorar, no li va permetre dominar el tempo del partit. Boufal va fer el 2 a 1 amb un xut ajustat al pal esquerre de Bono i Boudebouz va poder sentenciar (minut 74). El partit de dimarts a Valladolid, primer equip en zona de descens, amb 32 punts, serà dramàtic per al Girona (34).