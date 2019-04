Estèril empat sense gols entre el Rayo Vallecano i l'Osca

? Els dos últims classificats de Primera Divisió van signar un empat a zero a Vallecas improductiu per afermar les possibilitats d'ambdós equips d'abandonar la zona de descens. Els de Paco Jémez van disposar de tres bones ocasions que no van saber materialitzar, a càrrec d'Álex Moreno (minut 23), Pozo (minut 39) i Raúl de Tomás (minut 83). L'àrbitre va invalidar un gol a De Tomàs (minut 52) per fora de joc. Els madrilenys sumen ara 28 punts i l'Osca n'acumula 26.