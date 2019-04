El Fuenlabrada s'aferma a l'ACB liderat per Cruz

El Montakit Fuenlabrada va assolir a Galícia un triomf que l'allunya a tres victòries de la zona de descens quan falten sis jornades per al final de la fase regular de la lliga ACB. Els de Santiago van disposar d'opcions per decantar el partit al seu favor tant al final del temps reglamentari com durant l'últim minut de la pròrroga, però l'encert no els va acompanyar.

Els dos primers quarts del partit es van caracteritzar pel domini gallec, que va reportar 14 punts d'avantatge als locals. Els de Jota Cuspinera van reaccionar al segon període i Kyle Singler va haver de forçar la pròrroga en transformar un triple quan només faltaven vuit segons per al final.

A la pròrroga, Paco Cruz, amb deu punts, va liderar els madrilenys i Vasileiadis va errar el triple que hauria forçat una segona pròrroga a sis segons del final.