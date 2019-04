L'Atlètic de Madrid pateix a Eibar fins que Lemar bat un superb Dmitrovic

Un excel·lent contracop dels matalassers iniciat per Álvaro Morata i culminat per Thomas Lemar, després de rebre una passada a l'espai de Koke, va permetre a l'equip de Diego Pablo Simeone sumar un merescut triomf a Eibar que el consolida a la segona posició. De retruc, els madrilenys endarrereixen la consecució del títol al líder, el FC Barcelona.

El porter serbi dels bascos Marko Dmitrovic va ser el gran protagonista del partit amb les seves aturades i va certificar una actuació tan meritòria com la que va permetre als eibarresos empatar al Wanda Metropolitano (1 a 1).

Dmitrovic va començar a lluir al minut 8 de la primera part, quan va conjurar un mà a mà amb Ángel Correa. A la represa, el serbi va exhibir reflexos i elasticitat per aturar una rematada de Koke, minuts abans d'evitar un gol per l'escaire de Diego Godín (minut 78). El central va rematar de cap un servei de falta de Koke. Set minuts després, el porter no va poder fer res davant el francès Lemar.

Tot i que l'equip de José Luis Mendilibar va disposar de dues ocasions clares durant el partit, la primera de Marc Cardona, als 30 segons, i la segona de Sergi Enrich, a l'inici del segon període, els madrilenys van exhibir més solidesa i el seu tècnic va encertar amb les modificacions tàctiques.