Medvédev guanya l'etapa més dura i Becking amplia el lideratge a la VolCat

El ciclista holandès Hans Becking ho té tot de cara per imposar-se en la VolCat d'enguany. El cor-redor de l'equip DMT va aconseguir ahir gairebé un minut de diferència respecte del seu màxim rival en la lluita per la victòria final, l'estonià del Torpado-Südtirol, Peter Pruus, que va quedar tallat i no va poder seguir el ritme dels tres millors de la jornada reina. El rus Alexei Medvédev, que ja va triomfar divendres, va tornar a guanyar ahir, però no té possibilitats de victòria final per culpa dels més de 26 minuts que va perdre el primer dia.

En la jornada d'ahir, tant David Valero (MMR) com José Dias (DMT) van començar a tensar el ritme per fer una bona selecció de corredors. Volien entrar en els senders amb marge i sense passar dificultats. Al seu costat es mantenia la flor i la nata de la general, amb Becking, Pruus i Éver Alejandro Gómez, que patien per establir-se al capdavant. En els quilòmetres finals de la jornada, que ahir mirava cap a la banda de Montserrat, amb pas per Castellolí, els dos components del DMT van trencar el grup. Semblava que Dias i Becking podrien fer camí tots sols, amb el portuguès fent feina per a l'holandès. Només Medvédev va poder aguantar el seu ritme.

En la recta final, Dias va iniciar l'atac, però el rus va mostrar que estava més fresc de cames i va aconseguir el triomf. El portuguès va ser segon i Becking, calculador, va entrar tercer, amb un minut i onze segons de diferència respecte del grup perseguidor. En la jornada d'avui, novament cap al sud d'Igualada, no sembla que hi hagi suficient terreny perquè Pruus li pugui prendre el triomf final. En la general, també destaca el dotzè lloc del santfruitosenc Guillem Muñoz, del TBellès



Domini italià en dones

En la categoria femenina, la jornada va ser un frec a frec entre la italiana Eva Lechner i l'estoniana Janika Löiv, que es va decantar a favor de la primera per només tres segons també en la recta final. La corredora del Torpado-Südtirol també és la màxima favorita per aconseguir la victòria avui, ja que té gairebé quatre minuts de diferència respecte de la seva màxima rival d'ahir. En la resta de classificacions, pel que fa als corredors de casa nostra, destaca la tercera posició del manresà Xavier Martí en la categoria de màsters 50.

Avui es tanca la VolCat amb un recorregut veloç i tècnic en direcció cap a Vilanova del Camí i tornada. La jornada s'acabarà aviat, ja que després tindrà lloc el conegut Eliminator, al Parc Central, en què els 25 millors de la categoria masculina i les 10 millors de la femenina durant a terme unes eliminatòries que podran ser seguides per tot el públic.