Valverde i el lateral treuen importància als xiulets a Coutinho

? L'entrenador del Barça, Ernesto Valverde, i el lateral Jordi Alba no van voler donar importància a la xiulada força generalitzada que va rebre Philippe Coutinho quan va entrar al camp, després del gest que va dedicar a l'afició dimarts un cop marcat el seu gol contra el Manchester United. Ja al terreny de joc, en declaracions a Movistar Plus, Jordi Alba va negar-ho tot i va dir que «jo només he sentit aplaudiments a Coutinho. És un gran jugador i el necessitem». Valverde, per la seva banda, va queixar-se que «es doni moltíssima importància a qüestions que no la tenen». Respecte del partit, va admetre que «no és senzill activar-te a un nivell molt alt, sent conscients que tenim nou punts respecte del segon. Hem d'eliminar aquesta idea del cap, ja que en tres dies juguem a Vitòria i serà complicat guanyar. Els nostres oponents ens pressionaran fins al final i no ens regalaran res».