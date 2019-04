El Barça venç a Munic i posa un peu a la final de Budapest

Un gol de la centrecampista francesa Kheira Hamraoui a l'equador de la segona meitat va donar al Barça femení una victòria mínima a Munic que el deixa en molt bona situació per sentenciar, diumenge que ve al Miniestadi, el seu primer pas a una final de la Lliga de Campions femenina. L'equip de Lluís Cortés va dominar amb suficiència el partit i va arribar a enviar dues pilotes als pals, però al final va acabar patint, amb una rematada en contra al travesser, per mantenir un resultat que li és molt favorable.

Tot i la seva condició de local, el Bayern no va trobar-se gaire còmode en els primers minuts. Malgrat una dura rematada de Damnjanovic, el control era blaugrana i les catalanes s'haurien pogut avançar en el marcador amb dos xuts de les seves directores de joc. Primer Hamraoui i després Vicky Losada van trobar els pals de la porteria de Laura Benkhart. El Bayern s'hauria pogut avançar abans del descans, però el xut de Rolfö va ser aturat per Paños.



Gol i defensa

A la represa, el Barça va reclamar un penal claríssim de Hendrich a Lieke Martens que la nefasta col·legiada txeca no va indicar. Però va ser el preludi del gol. Hamraoui va entrar per la dreta, va combinar amb Mariona Caldentey i va rematar creuat al fons de la porteria.

Amb el resultat favorable, el Barça va cedir metres i el Bayern va buscar l'empat. Lluís Cortés va situar al camp la nigeriana Oshoala en el lloc de Tony Duggan, i l'africana va fer bé la tasca d'aguantar la pilota, però no va poder evitar que una inexistent falta a la frontal de l'àrea fos llançada amb potència per l'estrella alemanya, Däbritz, que va estavellar la pilota al travesser. El 0-1 és molt positiu, però no es pot badar a casa per segellar el bitllet.