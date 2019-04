David Checa obté la victòria per tercer cop a les 24 Hores de Le Mans

El pilot santfruitosenc David Checa va aconseguir ahir la victòria en la 42a edició de les 24 Hores de Le Mans de motociclisme, puntuables per al Mundial de resistència, que es va disputar al circuit francès de Bugatti. El petit dels Checa va sumar la victòria amb l'equip gal Kawasaki, juntament amb els francesos Jérémy Guarnoni i Erwan Nigon. És el tercer cop que el bagenc suma la victòria en aquesta competició, que ja l'havia guanyat el 2005 i el 2017 amb l'equip francès GMT94 Yamaha.



Cursa molt competida

Les 24 Hores van ser més competides que mai, amb una lluita fins al final entre l'equip Kawasaki i l'Honda ER, amb Sébastien Gimbert, Yonny Hernández i Randy de Puniet. Per la seva banda, els campions mundials de l'edició passada, FCC Honda, va haver de gestionar problemes mecànics. En aquesta mateixa línia es va mostrar la formació austríaca Yart, la Yamaha oficial del país centreeuropeu, que es va veure obligada a retirar-se a mitja cursa.

Durant les tres primeres hores de competició, l'Honda ER va liderar la prova, però aleshores la Kawasaki, amb Checa a l'equip, va passar a situar-se en primer lloc. Una aturada al box quan faltaven seixanta minuts per al final de la prova va tornar a igualar la situació, ja que l'Honda va tornar a passar a davant. Els darrers girs van ser una lluita entre el colombià Yonny Hernández i el francès Jérémy Guarnoni. Aquest segon tenia les de guanyar, ja que el rival no podia portar la moto al límit si no es volia arriscar a quedar-se sense carburant.

A falta de vint minuts, la cursa va viure un altre cop d'efecte per la caiguda d'un participant, la qual cosa va obligar a fer sortir a la pista el cotxe de seguretat, que s'hi va mantenir fins cinc minuts abans de la finalització de la prova. En unes darreres voltes d'infart, Guarnoni va passar al capdavant i va donar la victòria a la Kawasaki, amb les mateixes voltes que el seu adversari.

Així, Guarnoni, Checa i Nigon van completar 839 voltes, les mateixes que Gimbert, Hernández i De Puniet. La tercera posició va correspondre a la Suzuki de l'equip Endurance Racing Team, amb els francesos Vincent Philippe, Étienne Masson i Gregg Black. Dels 59 equips que van prendre la sortida només en van acabar 37.