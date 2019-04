Els Escaldats fan reviure la pràctica atlètica a Súria

arxiu particular

Una representació dels membres dels Escaldats de Súria, que a inici d'aquest 2019 van tornar a competir arxiu particular

Súria és una localitat amb una gran riquesa d'entitats esportives, una de les quals és el Centre Excursionista, que l'any passat va celebrar el seu cinquantè aniversari. Aquest 2019, el Centre Excursionista de Súria ha incorporat una secció formada per cor-redors, els Escaldats, i gran part del mèrit ha estat del seu president, Jose Enrique Martínez.

Els Escaldats ja existien anys enrere, però amb el pas del temps l'entitat es va anar abandonant. A principi d'any, Martínez va decidir tornar-li a donar vida: «Vaig agrupar corredors de Súria i algun de Sant Vicenç de Castellet i Manresa, simplement per tenir més facilitats a l'hora de competir». En l'actualitat, l'entitat té un total de 28 membres, sis dels quals són dones. Els Escaldats estan formats per diferents tipus de corredors, com ara velocistes o trail runners. Segons explica Martínez, «la majoria fan curses d'asfalt, d'altres fan muntanya i un pràctica el triatló». Els membres més joves tenen 32 anys i el més gran, 55.



Invitació al cros d'Elgoibar

Sobre el calendari de competició dels integrants del grup, el president detalla que «el gener vaig fer un primer calendari en què la idea era que cadascú fes una cursa al mes. Ara fem una reunió cada mes, i allà ens planifiquem». Martínez també va desvetllar que «ens han convidat al cros d'Elgoibar, que es durà a terme el gener vinent, i de moment tenim pensat muntar un grup per tal de poder-hi prendre part».

Una de les idees actractives que han sortit en les reunions dels Escaldats és la d'intentar organitzar una cursa. Sobre aquest tema, Martínez diu que «fa molt que no es fa una prova a Súria, i en un futur no ho descarto del tot». Una altra proposta que s'ha valorat és la de fer un club federat independent, però, de moment, «econòmicament és insostenible».



Un patrocinador per quatre anys

Per tal de tenir més facilitats esportives i, sobretot, econòmiques, l'entitat surienca va aconseguir lligar un patrocinador, l'empresa basca de components mecànics Elesa+Ganter, amb la qual va firmar un contracte de quatre anys de durada. Pel que fa a les equipacions, aquestes tenen el mateix logotip que en l'etapa anterior, però el disseny és totalment nou.