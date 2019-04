El Getafe torna a ser quart i el València se situa a dos punts de la zona Champions

La lluita per la quarta posició, l'última que dona dret a entrar a la Lliga de Campions de la temporada vinent i, de retruc, per les places de Lliga Europa, serà un dels punts a tenir més en compte en aquest final de temporada. Ahir, el Getafe va recuperar el quart lloc després de derrotar el Sevilla per 3-0 en un partit marcat per les decisions del VAR.

Així, Mateu Lahoz va indicar, amb l'ajut del videoarbitratge, dos penals a favor dels locals, per mans de Franco Vázquez i d'Escudero. El segon va representar l'expulsió d'aquest. Mata i Jorge Molina els van transformar. A la represa, tot i l'expulsió de Djené, el mateix Molina va sentenciar.

A la nit, el València va empatar amb el Betis en vèncer al camp dels sevillans per 1-2, amb gols visitants de Guedes i local de Lo Celso, de penal.



El Vila-real s'escapa

A la zona baixa, gran victòria del Vila-real, que ja posa quatre punts de distància sobre el descens, que marca el Valladolid, per 2-1 contra el virtualment salvat Leganés. Bacca i Ekambi, ja a la segona part, van avançar els groguets i el penal marcat per El Zhar va resultar insuficient.