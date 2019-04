L'anoienca Sheila Avilés és quarta en l'inici de les Skyrunner World Series

La corredora de Santa Margarida de Montbui Sheila Avilés va finalitzar en la quarta posició en la prova inaugural de les Migu Run Skyrunner World Series, la novedosa Mt. Awa Skyrace, que es va disputar al Japó.

La cursa, que es va haver d'escurçar pel perill d'allaus a la zona, va tenir un recorregut de 23 quilòmetres i 1.600 metres de desnivell positiu, amb neu a la part més alta del traçat.

En la categoria femenina, Elisa Desco i Megan Kimmel van mantenir un duel interessant, que es va resoldre a favor de la italiana en el darrer descens a meta. Desco va creuar la línia d'arribada amb un registre de 2h 27' 46'', mentre que Kimmel ho va fer en 2h 28' 27''. La corredora de casa Takako Takamura va completar el podi amb una marca de 2h 28' 56''. Per la seva banda, Avilés va completar el recorregut en 2h 29' 12''. L'altra cor-redora de les nostres comarques, la berguedana Clàudia Sabata, no va poder finalitzar la prova per problemes físics.

En categoria masculina, l'atleta local Ruy Ueda es va endur el triomf amb un temps de 2h 01' 42'', després de dominar en pràcticament tot el recorregut. El català Oriol Cardona va acabar en segon lloc (2h 01' 51''), després de superar Jonathan Albon (2h 02' 04'') en l'esprint final. Eduard Hernández, dotzè, i Gerard Españó, setzè, també van representar la selecció catalana de curses de muntanya al Japó.