El Liverpool recupera el lideratge amb dos gols a la represa contra el Cardiff

El Liverpool va respondre amb autoritat al seu principal perseguidor, el Manchester City, amb una treballada victòria a Cardiff, amb dos gols a la segona meitat, obra de Wijnaldum i de Milner de penal, en un enfrontament on el conjunt gal·lès va posar en problemes els de Klopp més per la seva bona defensa que per l'atreviment en atac. Amb aquests tres punts, el conjunt red recupera el lideratge, amb un partit més i dos punts d'avantatge davant del conjunt entrenat pel santpedorenc Pep Guardiola. El City jugarà aquest dimecres el partit aplaçat davant del Manchester United (21 h), en un tram final de Premier League apassionant.

El conjunt gal·lès es jugava mitja vida per salvar la categoria i no van poder rescatar cap punt. Els jugadors entrenats per Warnock van tancar-se al darrere i esperaven gaudir d'oportunitats en atac que mai van acabar arribant. El Liverpool, classificat per a les semifinals de la Champions, no van inquietar en cap moment la porteria d'Etheridge en els primers 45 minuts. A la represa, Wijnaldum va rematar una centrada d'Alexander-Arnold per posar el 0-1. La tranquilitat va arribar al minut 81, quan Milner va transformar una pena màxima. Amb aquests tres punts, els reds sumen 88 punts a la lliga i superen el rècord de 86 punts que van assolir la temporada 2008-2009.



Derrotes de l'Arsenal i el United

L'Arsenal, d'Unai Emery, va caure per la mínima a l'Emirates Stadium davant del Crystal Palace (2-3). Els locals van anar sempre a remolc en el marcador i els gols d'Özil i Aubameyang a la represa van ser insuficients. El Manchester United, que venia de ser eliminat davant del Barça, va caure golejat al camp de l'Everton, amb gols de Richarlyson, Sigurdsson, Digne i Walcott (4-0).